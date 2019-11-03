Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

РИА Новостивчера в 18:13

Медведев объяснил замедление роста торговли РФ с АСЕАН проблемами в экономике и санкциями

ТАССвчера в 18:28

Товарооборот России со странами АСЕАН растет несмотря на санкции — Медведев

REGNUMвчера в 20:01

Медведев призвал развивать торговлю со странами АСЕАН

Экономика сегоднявчера в 18:54

Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

Парламентская газета03:23

Медведев назвал причины снижения роста торговли России с АСЕАН

ГЛАС.RU04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru вчера в 11:39
Политика

Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы

Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов и правилах выбора

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказывает, в чем польза рыбных консервов.
MedikForum.ru 01:02
Наука

В опухолях головы и шеи нашли генетические «супервключатели»

По итогам было обнаружено 159 альтернативно метилированных суперэнхансеров, регулирующих работу 150 генов, или 211 пар суперэнхансер—ген. Большинство суперэнхансеров оказалось метилировано излишне и регулируемые ими гены были малоактивны.
N+1 30 октября в 07:02
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Футбол

Матч «Анжи» с «Интером» отменен из-за погодных условий

Матч 16-го тура Олимп-ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, информирут пресс-служба махачкалинского клуба.
Спорт-Экспресс 04:09
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Политика

На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
RT на русском 04:56
Общество

Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова

Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Общество

Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора

По словам Буцаева, в России разделяется около 7% отходов, а к 2024 году, согласно национальному проекту «Экология», обработку должны проходить 60% мусора.
РБК 03:00
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол

«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 02:19
Фигурное катание

Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке

Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Футбол

«Зенит» впервые пропустил в первом тайме, ЦСКА не проиграл вдесятером

ЦСКА заслужил эту ничью, а «Зенит» вряд ли наиграл на победу. Даже играя в меньшинстве, армейцы могли забить второй гол.
МК-Спорт вчера в 13:35
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Гаджеты

AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14

Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Космос

NASA: пребывание астронавтов на Луне продлится до двух недель

Специалисты сообщили Группе по анализу лунных исследований, что в NASA рассматривают возможность следующих полётов на Луну, в ходе которых ещё до 2030 года планируется отправить на естественный спутник Земли группу из четырех астронавтов в командировку, которая может продлиться до двух недель.
Машины и Механизмы 30 октября в 16:44
Авто

Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иностранных машин

Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
RuNews24.ru 04:39
Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа

Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика

Малайзия пригрозила ЕС закупкой российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна перестанет покупать самолеты у стран Европейского союза и начнет покупать российские самолеты в случае, если Европа будет ограничивать экспорт из страны.
Труд вчера в 05:03
Технологии

Компания «Apple» запустила стриминговую платформу

Сусанин вчера в 07:44
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное