Общество

ФАНФАНМедведев призвал ликвидировать систему долевого строительства в России

Медведев отметил, что отказ от механизма долевого строительства позволит искоренить проблему обманутых дольщиков в России.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

В Госдуме назвали отказ от долевого строительства логичным завершением реформы отрасли

ТАСС10:22

Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства

РБК09:37

Медведев нашёл способ решения проблемы обманутых дольщиков

News.ru06:47

Правила строительства в России решили кардинально изменить

Lenta.ru07:27

Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

РИА Новости07:27

Медведев призывал отказаться от долевого строительства

Российская газета07:45

Медведев призывает ликвидировать институт долевого строительства

Интерфакс - Россия06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Футбол

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Петербургский дневник 11:09
Происшествия

Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК 06:36
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Футбол

Кейн трогательно попрощался с Почеттино, уволенным из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн адресовал слова поддержки бывшему тренеру команды Маурисио Почеттино.
Sportbox.RU 11:07
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Авто

На продажу выставили экспортный ВАЗ-2108 с редким двигателем

В Москве в продаже появилась «восьмёрка» в необычной версии 21083-02.
Motor 02:18
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва 06:57
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Футбол

Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»

По информации СМИ, агент 38-летнего шведа Мино Райола сегодня, 20 ноября, встречался с представителями итальянской командой.
Спорт-Экспресс 12:30
Здоровье

Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.
RT на русском 12:57
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM 10:29
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
ProstoProSport 07:51
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra вчера в 04:04
Футбол

Тедеско: я всегда находил критику положительной

Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
RT на русском 10:27
Экономика

Новосибирская область станет лидером СФО по размеру гранта в 2019 году

Новосибирская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Сибирского федерального округа.
REGNUM 02:26
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Авто

В России пересчитали автомобили с автоматической трансмиссией

По их данным, за отчетные месяцы россияне приобрели около 700 000 таких машин, что эквивалентно 59% от общего объема российского авторынка.
CarsWeek.ru 05:09
Шоу-бизнес

Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

ФАН вчера в 10:03
Футбол

В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро

В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Евро-футбол.ру 08:35
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Lenta.ru 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное