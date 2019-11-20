Общество
ФАНМедведев призвал ликвидировать систему долевого строительства в России
Медведев отметил, что отказ от механизма долевого строительства позволит искоренить проблему обманутых дольщиков в России.
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Футбол
Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Футбол
Кейн трогательно попрощался с Почеттино, уволенным из «Тоттенхэма»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн адресовал слова поддержки бывшему тренеру команды Маурисио Почеттино.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Авто
На продажу выставили экспортный ВАЗ-2108 с редким двигателем
В Москве в продаже появилась «восьмёрка» в необычной версии 21083-02.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Футбол
Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»
По информации СМИ, агент 38-летнего шведа Мино Райола сегодня, 20 ноября, встречался с представителями итальянской командой.
Здоровье
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.
Политика
Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Футбол
Тедеско: я всегда находил критику положительной
Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
Экономика
Новосибирская область станет лидером СФО по размеру гранта в 2019 году
Новосибирская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Сибирского федерального округа.
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Авто
В России пересчитали автомобили с автоматической трансмиссией
По их данным, за отчетные месяцы россияне приобрели около 700 000 таких машин, что эквивалентно 59% от общего объема российского авторынка.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.