Общество

ФАНФАНМедведев призвал ликвидировать систему долевого строительства в России

Медведев отметил, что отказ от механизма долевого строительства позволит искоренить проблему обманутых дольщиков в России.
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Медведев призвал отказаться от долевого строительства

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До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
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Ранее Путин на инвестфоруме "Россия зовет!" заявил, что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.
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Страны – участницы НАТО должны сохранять единство позиций в отношении России при обсуждении будущего альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.
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