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Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных

Зампред председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал Россию "фашистским государством".
Московский Комсомолец
"Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия – фашистское государство", - написал Медведев.
Газета.Ru
Эту фразу произнес переводчик, работавший на межпарламентской конференции Европарламента в Праге.
Газета.Ru
Россия запросила стенограмму выступления Борреля.
ПРАЙМ

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Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных
Общественная служба новостей08:41
Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова про Россию
ТАСС08:38
Медведев о заявлении Борреля про РФ: «Такие вещи забывать нельзя никому»
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Зампред Совбеза Медведев: нельзя простить Борреля, назвавшего Россию фашистской
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Медведев: Борреля после слов о России надо навсегда внести в списки нерукопожатных
РИА Новости08:18
Запред Совбеза Медведев заявил, что Боррель должен стать изгоем за слова о фашизме России
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Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова про Россию
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