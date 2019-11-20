Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями призвал отказываться от долевого строительства в России. Он предлагает использовать мировой опыт в этом вопросе и переключить людей на кредиты и ипотеку.

Медведев призвал отказаться от долевого строительства в России

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