Общество

EastRussiaEastRussiaМедведев призвал отказаться от долевого строительства в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями призвал отказываться от долевого строительства в России. Он предлагает использовать мировой опыт в этом вопросе и переключить людей на кредиты и ипотеку.
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Медведев призвал отказаться от долевого строительства

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