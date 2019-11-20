Общество
EastRussiaМедведев призвал отказаться от долевого строительства в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями призвал отказываться от долевого строительства в России. Он предлагает использовать мировой опыт в этом вопросе и переключить людей на кредиты и ипотеку.
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Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса
Первый выездной прием предпринимателей Чайка проведет в Екатеринбурге 22 ноября.
Политика
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Игры
В Steam началась распродажа в честь запуска функции Remote Play Together
Общество
Водителей заставят проходить внеплановые медкомиссии
Медицинское обследование, напомним, обязаны проходить все кандидаты в водители, а также автомобилисты, которые меняют права по истечении срока действия документа раз в 10 лет.
Общество
В Уфе презентуют аналог российской «Википедии»
О создании Общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала рассказал Главный редактор Научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Экономика
В Тюменской области готовятся к реализации инвестпроекты на 26 млрд
Власти Тюменской области представили планируемые к реализации и перспективные инвестиционные проекты.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Экономика
Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличила свое предложение о покупке бренда люксовых украшений Tiffany & Co со $120 до $130 за акцию, сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на источники.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Авто
Начались продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors
По сути автомобиль является прямым конкурентом Toyota Highlander.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Экономика
Кудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Авто
В Лос-Анджелесе Kia представит новый компактный кроссовер
Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Здоровье
В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение
Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).