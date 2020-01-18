Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно. «К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», — приводит РИА Новости его слова.
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Медведев не увидел в отставке правительства ничего необычного

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Медведев назвал отставку правительства обычным событием

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РБК13:38

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

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Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
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Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
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Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
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В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
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Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
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Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Трамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани

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Платную парковку введут на 80 улицах Москвы 17 февраля

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Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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