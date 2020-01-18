Политика
RT на русскомМедведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно. «К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», — приводит РИА Новости его слова.
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Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Армия и оружие
В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам
Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Футбол
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Биатлон
Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов побегут эстафету в Рупольдинге
За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Политика
Трамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани
Лидера сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) генерала Касема Сулеймани уничтожили из-за «плохих слов» о США, рассказал глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Транспорт
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы 17 февраля
На 80 улицах столицы с 17 февраля введут платную парковку, на этих улицах сейчас местным жителям не хватает мест для парковки, там находятся торговые, культурные центры, станции метро, транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.