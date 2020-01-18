Вообще к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

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