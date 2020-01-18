Политика
RT на русскомМедведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно. «К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», — приводит РИА Новости его слова.
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Футбол
Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём»
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Космос
Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Армия и оружие
В Эстонии оценили шансы Балтии стать «целью» России после Украины
По словам Лаанеотса, в 2014 году после событий на Украине "хорошие русские знакомые" сказали ему, "что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии".
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Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Наука
Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Гаджеты
Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Компания Huami запустила продажи "умных часов" часы Amazfit T-Rex с защищенным корпусом и повышенной функциональностью.
Единоборства
Холли Холм судейским решением победила Пеннингтон на UFC 246
После оглашения судейского решения (единогласная победа Холм) зрители неодобрительно загудели.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Шоу-бизнес
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены
Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций
Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Армия и оружие
Военкор сообщила о серьезном обострении на Луганском направлении фронта
В последние дни на луганском направлении фронта наблюдается серьезное обострение ситуации, особенно в районе трассы Бахмутка.
Здоровье
Приморский опыт понравился российским либералам
Приморский опыт реализации проекта «Внедрение системы менеджмента качества в учреждениях здравоохранения» удостоен высокой оценки в Москве на Гайдаровском форуме, сообщили DEITA.