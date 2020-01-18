Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно. «К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», — приводит РИА Новости его слова.
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