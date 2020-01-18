Политика
REGNUMМедведев рассказал о своей отставке
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал свою отставку нормальным явлением, соответствующее заявление было сделано 18 января в эфире Первого канала. Бывший глава правительства в своем интервью заявил, что к сложившейся ситуации необходимо относиться спокойно.
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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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В Москве трое мужчин провалились под лед
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Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Наука
У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль
Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Космос
Рогозин рассказал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
Технологии
Microsoft добавит графический режим в калькулятор для Windows 10
Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10.
Политика
Кадырову прочат должность полпреда президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове
Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Спорт
Шубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»
Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках расследования в отношении учеников дисквалифицированного тренера Альберто Саласара.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Авто
Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей
Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Здоровье
Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.