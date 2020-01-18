Политика

REGNUMREGNUMМедведев рассказал о своей отставке

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал свою отставку нормальным явлением, соответствующее заявление было сделано 18 января в эфире Первого канала. Бывший глава правительства в своем интервью заявил, что к сложившейся ситуации необходимо относиться спокойно.
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