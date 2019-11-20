Общество
Вести.RuМедведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Политика
Путин назвал причину распада СССР
Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак удивилась роскошной жизни Валерии Гай Германики
В рамках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак взяла интервью у популярного режиссёра Валерии Гай Германики.
Политика
Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия
Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Политика
Путин признал тревогу из-за санкций США
Президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции первоначально вызвали у него тревогу.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Политика
Задержанные Россией украинские корабли прибывают в Очаков
Думская Украинские корабли, задержанные Россией за нарушение границы, прибывают в Очаков Николаевской области.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Экономика
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных
Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
Политика
Украину не интересует контракт с «Газпромом» на год
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Гаджеты
NVIDIA готовит мобильные видеокарты Super-серии
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой сводит татуировки на лице
Денис Шальных - 27-летний сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных - отличается эпатажным видом и все из-за татуировок на его мускулистом теле.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.