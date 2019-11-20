Общество

Вести.RuВести.RuМедведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России, это станет гарантией решения проблемы обманутых дольщиков.
РИА Новости07:27

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Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Вести.Ru09:15

Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства

РБК09:37

Медведев нашёл способ решения проблемы обманутых дольщиков

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Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

РИА Новости07:27

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства в будущем

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Lenta.ru07:27

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Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы.
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Mercedes-Maybach наконец-то опубликовал первое официальное изображение роскошного GLS.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
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Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
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Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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NASA: Земля может столкнутся с астероидом-убийцей 6 мая 2022 года

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Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
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Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
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Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера

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Шумовое загрязнение названо угрозой экологии

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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
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Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.
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Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
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Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
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Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

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