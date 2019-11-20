Общество

Вести.RuВести.RuМедведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

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Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства

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Медведев призывал отказаться от долевого строительства

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Правила строительства в России решили кардинально изменить

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В Госдуме назвали отказ от долевого строительства логичным завершением реформы отрасли

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Медведев нашёл способ решения проблемы обманутых дольщиков

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Медведев призывает ликвидировать институт долевого строительства

Интерфакс - Россия06:42
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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