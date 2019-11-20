Общество
Вести.RuМедведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Наука
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Экономика
Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Здоровье
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Культура
Мемберы BTS признались в любви друг другу
19 ноября в журнале PAPER вышло большое интервью с популярной к-поп группой BTS.
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Общество
Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море
В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ
Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Транспорт
Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут
Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК.
Футбол
Бэйлу понравилась кричалка «Уэльс, гольф, Мадрид»
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
17 ноября «Российская газета» написала об изменении правил медосвидетельствования водителей: с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США
Среди причин, побудивших Помпео рассматривать возможность отставки, Time называет растущую критику из-за того, что он не отстаивает интересы американских дипломатов, на которых давят конгрессмены и президент Дональд Трамп.
Здоровье
Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление
Как объяснила Иванова, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует: на человека действует резкая смена давления, особенно если есть патологии сосудов.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Футбол
Ионов и Зайнутдинов забили в матчах за сборные
Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.