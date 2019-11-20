Общество

Вести.RuВести.RuМедведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Правила строительства в России решили кардинально изменить

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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