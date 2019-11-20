Общество
Вести.RuМедведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Зеленский отказался от помощи Лукашенко по охране границы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко оказать помощь по охране российско-украинской границы.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Футбол
Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Авто
Audi представил электрический купе-кроссовер e-tron Sportback
Простой e-tron Sportback имеет 2 электродвигателя общей производительностью 313 л.с. (540 Нм). Они питаются от аккумулятора на 71 кВт/ч.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом информирует Novella 2000.
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Rocket Science Ride 2 Station позволяет виртуально слетать в космос на одном из двух космических кораблей — Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Музыка
В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»
Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Космос
Астрономы исследуют звездное содержание открытого кластера NGC 330
С помощью Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на Очень Большом Телескопе (VLT) в Чили астрономы провели спектроскопическое исследование молодого открытого кластера NGC 330.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Политика
Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».
Авто
Как правильно «прикурить» автомобиль: важные нюансы
Чтобы завести обездвиженный автомобиль, часто водители просят у соседей по парковке "прикурить" - то есть при помощи специальных проводов подключить свой аккумулятор к заведомо рабочему, подзарядить и запустить двигатель.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Происшествия
Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.