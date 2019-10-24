Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".
Интерфакс07:35

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Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения поддержанных ЕР кандидатов на выборах

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
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Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска

Строительство космических кораблей Starship засняли с беспилотника, пишет Daily Mail.
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Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию

Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.
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Встречей с «Витязем» уфимцы завершили серию домашних игр. Очередной матч КХЛ подопечные Николая Цулыгина проведут на выезде, 27 октября.
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Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

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Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
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