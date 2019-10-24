Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".
Интерфакс07:35

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

Точки опоры

Российская газета11:37

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Интерфакс07:35

Медведев призвал губернаторов перестать дистанцироваться от «Единой России»

РИА Новости08:17

Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах

Ведомости08:13

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения поддержанных ЕР кандидатов на выборах

ТАСС08:11

Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» перестать участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев

Эхо Москвы09:32
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
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BFM.ru 06:35
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Общество

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Общество

Мутко разнес работу по ремонту жилья подтопленцев

Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от паводков в Иркутской области, нарушены, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

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Врачи раскрыли главную причину образования камней в почках

Российские медики назвали ряд причин, которые способствуют образованию камней в почках.
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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
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Поставщики предупредили о подорожании гречки в России

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Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега

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В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
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Останки предка всех наземных позвоночных нашли в Коми.
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Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
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Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

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МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

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Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
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Конор Макгрегор: «Все знают, что Хабиб от меня бегает»

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