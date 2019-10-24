Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".
Интерфакс07:35

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Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения поддержанных ЕР кандидатов на выборах

ТАСС08:11

Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» перестать участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев

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РИА Новости08:17

Точки опоры

Российская газета11:37

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Интерфакс07:35
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
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Радикалы готовят провокации к мариупольскому инвестфоруму Зеленского

«По данным наших источников, в настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» готовят еще ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука», — сообщает Айгистов.
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Центробанк может уже 25 октября опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых, сообщает "Российская газета" со ссылкой на прогнозы аналитиков.
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Политика

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Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год

Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.
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