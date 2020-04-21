То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев.

Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором

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