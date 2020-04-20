Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
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Дмитрий Медведев
То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 17:08

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