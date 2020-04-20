Энергетика
ИнтерфаксМедведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
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То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 17:08
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Комментарии
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ТАСС вчера в 18:52
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Красноярск, 21 апреля 2020, 01:30 — REGNUM С 21 апреля в Красноярском крае электронные пропуска окончательно заменяют бумажную справку работодателя.
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Общество
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При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
Футбол
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Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая
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Энергетика
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Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Кино
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Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Армия и оружие
В Сирии боевики похитили золотые изделия с археологических раскопок
Боевики, обустроившие тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии, похитили десятки золотых и каменных изделий, не исключено, что они направились туда по наводке торговцев древними ценностями, сообщил журналистам директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю.
РИА Новости 22:50
Здоровье
В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса
В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
Происшествия
Коммунальную аварию в поселке Горького в Иркутске устранили
Иркутск Сегодня 22:18
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Технологии
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
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Гарант 07:19
Происшествия
Крупный микрорайон Владивостока остался без холодной и горячей воды
21 апреля в результате аварии на сети водоснабжения без горячей и холодной воды остался микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке.
ВЕСТИ: Приморье 23:15
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
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Общество
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Общество
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Общество
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 22:27
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52