Энергетика
ФАНМедведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что торговля нефтью в обозримом будущем будет реализовываться за счет принципа take or pay («бери или плати»). Напомним, что 20 апреля нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений.
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То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service вчера в 17:08
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Медведев назвал картельный сговор возможной причиной отрицательных цен на нефть
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