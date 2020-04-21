Энергетика
ИнтерфаксМедведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
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То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service вчера в 17:08
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Медведев назвал картельный сговор возможной причиной отрицательных цен на нефть
Ведомостивчера в 17:43
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Kursk.com 19 апреля в 04:12
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Коммерсантъ вчера в 16:41
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Как указано на сайте "Философии красоты и здоровья", пациенты могут сдать анализы по предварительной записи, как на базе центра, так и на дому.
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Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
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В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
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Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
Газета.Ru 02:08
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
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В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за обвала в мире
В связи с обвалом ближайшего фьючерсного контракта сорта нефти West Texas Intermediate (WTI), московская Мосбиржа сократит 21 апреля на полдня торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (эталоный сорт техасской нефти).
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Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
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Ведомости вчера в 16:25
Общество
Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе
В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
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В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка
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Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
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Как сообщил Иван Залогин, порядка 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом.
Kursk.com 03:10
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В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
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Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
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Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал
Как отмечает Bloomberg, законодательство позволяет Министерству энергетики зарезервировать до одного миллиарда баррелей нефти для Стратегического резерва.
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«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня вчера в 11:30
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Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
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Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10