То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 137

Общество Республика Алтай фактически закрыла границы для туристов Все гостиницы и базы отдыха в Горном Алтае закрыты минимум до 1 июня. В на въездах в регион будут дежурить полиция и Роспотребнадзор.

Политика Депутаты одобрили кандидатуру Седовой на пост зампреда правительства Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 21 апреля обсудили кандидатуру Ирины Седовой на пост зампреда правительства. 2

Общество Работающим гражданам старше 65 лет оформят еще один больничный Работающим гражданам, чей возраст 65 лет и выше, будет оформлен еще один больничный лист с 20 апреля до конца месяца. 3

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,3K

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Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 375

Общество Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters. 40

Общество Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

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Происшествия В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов. 6

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 89

Здоровье 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом Как сообщил Иван Залогин, порядка 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом.

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Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 47

Энергетика Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал Как отмечает Bloomberg, законодательство позволяет Министерству энергетики зарезервировать до одного миллиарда баррелей нефти для Стратегического резерва.