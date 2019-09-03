Экономика
РИА НовостиМедведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья
"Нужно использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильем, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, помогать через льготную ипотеку молодым семьям", - продолжил он.
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