Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья

"Нужно использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильем, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, помогать через льготную ипотеку молодым семьям", - продолжил он.
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