Политика
КоммерсантъМедведев призвал страны АСЕАН бороться с монополизацией в IT-сфере
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за проведение совместных работ с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по демонополизации в сфере высоких технологий.
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Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) правильным выбором в пользу духовного единства, передаёт ТАСС.
RT на русском 07:26
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Происшествия
В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
vtomske.ru вчера в 23:14
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Футбол
Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 01:00
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Эксперты проанализировали продажи новых автомобилей в России за 9 месяцев 2019 года и назвали регионы, где граждане чаще всего покупают новые авто.
Уфимские Заметки 07:54
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 01 ноября в 12:19
Футбол
Матч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.
РЕН ТВ вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
РБК 02:19
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
РЕН ТВ вчера в 05:02
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Футбол
Геннадий Орлов привел в пример Джордана Ларссона
Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» покритиковал форварда питерцев Сердара Азмуна и отдал должное голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.
Спорт-Экспресс 08:13
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Шоу-бизнес
Лолита трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения
Лолита Милявская опубликовала в Instagram трогательное поздравление дочери Евы.
Пятый канал 08:12