Общество
РИА НовостиМедведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».Lenta.ru06:41
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Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Армия и оружие
США усилили систему ПРО Aegis в Румынии
Как поясняет издание, таким образом США завершили техническое обслуживание и модернизацию наземной стационарной системы Aegis Ashore, которую в Румынии временно заменял THAAD.
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Гаджеты
Спиннер или паук: как в Сети встретили новый iPhone
Кто-то увидел в расположении камер недавний хит продаж по всем миру - спиннер.
ТК Звезда 01:20
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Общество
Стала известна дата нового концерта Билана в Самаре
Ранее в Сети разгорелся скандал после публикации видеозаписи с концерта Димы Билана на Дне города в Самаре.
Дни.ру 05:50
Политика
Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики
Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.
REGNUM 05:44
Политика
Китай и Россия начинают сотрудничество в области спутниковой навигации
Соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях вступило в силу после VI заседания китайско-российского комитета по спутниковой навигации прошло в Казани, сообщает "Международное радио Китая".
ИнфоШОС вчера в 08:24
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Лавров оценил Болтона как собеседника
Лавров отметил, что у Болтона резкий стиль с акцентом на силовые методы, в том числе военно-силовые методы.
ФАН 08:26
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации шпиона США из России
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что в 2017 году Штаты вывезли из России ценного шпиона.
РЕН ТВ 09 сентября в 18:13
Здоровье
Проблему абортов нельзя решить нормативным путем, заявил Медведев
Государство не может решать проблему абортов каким-то нормативным путем, введением запретов, это не работает, необходимо стимулировать женщин и семьи отказываться от этой процедуры, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:02
Политика
МВФ и Украина начали обсуждение новой программы помощи
Ранее Украина расплатилась с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредиты, которые страна брала по программе 2014 года.
Газета.Ru 08:29
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform вчера в 13:42
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика
Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы
Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»
Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.
РИА Новости 09 сентября в 13:31
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28