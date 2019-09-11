Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24
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