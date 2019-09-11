Общество
РИА НовостиМедведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК 09 сентября в 13:44
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Общество
Собянин оценил итоги благоустройства на Чистых Прудах
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина на Чистых прудах и прилегающих к ней улиц и переулков.
ТАСС 07:16
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Политика
Представители МВФ прибыли на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
REGNUM 09:07
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу московского «Локомотива», клуб составил список футболистов, которые будут заявлены на турнир Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 08:05
Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.
Российская газета 10:00
Шоу-бизнес
Как Александр Ревва отметил 45-летие в кругу знаменитых друзей
10 сентября певцу и шоумену Александру Ревве исполнилось 45 лет.
Woman.ru 07:47
Происшествия
Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри
Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Украинский премьер ожидает сложных газовых переговоров с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
RT на русском 08:50
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Транспорт
В декабре между Москвой и Петербургом начнут курсировать «Ласточки»
С 8 декабря между Москвой и Петербургом начнут курсировать скоростные поезда "Ласточка", сообщает в среду пресс-служба РЖД.
DP.RU 08:03
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Авто
Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ
Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 08:53
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes 09 сентября в 10:38
Политика
Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи
«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.
Ferra вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин разделся и сфотографировался на фоне ретромашины
Поклонники сравнили его с американским подростком. Юморист Максим Галкин опубликовал пафосное фото в «калифорнийском» стиле.
Lisa.ru 08:59