Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, нынешний трудовое законодательство России не соответствует современным реалиям.
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Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

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