Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, нынешний трудовое законодательство России не соответствует современным реалиям.
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Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

РИА Новости06:28

Бизнес-сообщество поддержало идею Медведева о создании гибкого трудового законодательства

ТАСС07:13

Медведев: «Дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства»

Диалог09:50

В Союзе профсоюзов России прокомментировали ситуацию с гибким графиком

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Lenta.ru06:41

Права дистанционных работников защитит статья ТК

Российская газета08:22

Медведев допустил внесение поправок о возможном сокращении рабочей недели

Интерфакс06:38
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
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Газета.Ru 13:42
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Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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Китайская космическая станция будет открыта для других стран

Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество

Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
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Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
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Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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