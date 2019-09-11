Общество
Газета.RuМедведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, нынешний трудовое законодательство России не соответствует современным реалиям.
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Авто
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета 11:13
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Гаджеты
Регулятор раскрыл облик смартфона OPPO PCHM10
Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликовал изображения нового смартфона OPPO, который фигурирует под кодовым обозначением PCHM10.
3DNews 10:10
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Футбол
«Зенит» представил Караваева и Осорио
«Зенит» официально представил новичков команды – Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
Sports.ru 09:23
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Авто
Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски.
Журнал Авто.ру 14:05
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Космос
Китайская космическая станция будет открыта для других стран
Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Политика
Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
Rambler News Service 10:57
Политика
Медведев назначил нового замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова заместителем руководителя Росавиации, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 14:01
Происшествия
Пожилой российский турист утонул в Болгарии
В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.
Интерфакс 11:28
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Телеканал 360° 07:50
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Футбол
Бекхэм позвал Месси в свой клуб
Lenta.ru 16:17
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 03 сентября в 20:02
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Глава МВД Эстонии предложил запретить украинцам безвизовый въезд
Хельме подчеркнул, что его партия давно предполагала, что граждане Украины, как только у них появится возможность безвизового въезда в ЕС, станут «троянским конём».
REGNUM 07:05
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Робот-андроид Федор (Skybot F-850) выполнил свою функцию и больше не полетит в космос, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Полит.ру 11:24
Армия и оружие
CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности
Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
ТАСС 14:29
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52