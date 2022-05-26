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Медведев призвал заменить термин импортозамещение на технологический суверенитет

Термин «импортозамещение» можно заменить на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме, посвященном предпринимательству.
Взгляд.ру
На заседании партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" генеральный директор АО "Агентство по государственному заказу" Яков Геллер предложил отказаться от термина "импортозамещение" и придумать новое определение.
Российская газета
Как отметил Медведев, в прежнем контексте "импортозамещение" несколько неудачный термин.
Царьград
Сегодня Медведев призвал избавиться от «родимых пятен» бюрократии и административного гнета в экономике.
Аргументы и Факты

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Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России
Комсомольская правда13:28
Медведев призвал заменить термин импортозамещение на технологический суверенитет
РИА Новости12:25
Медведев считает термин «импортозамещение» немного унизительным, когда речь идет о барахле
ТАСС12:34
Медведев назвал слово «импортозамещение» унизительным
URA.Ru12:34
Медведев призвал заменить термин «импортозамещение»
Взгляд.ру12:40
Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для РФ
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