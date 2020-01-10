Политика Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

Экономика «Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, инфляция, рост НДС и необычайно теплые осень и зима 2019 года привели к падению продаж одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году на 3-4%, до 2,26 - 2,29 трлн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

Общество Грета Тунберг раскритиковала Федерера Шведская эко-активистка Грета Тунберг поддержала акцию протеста против знаменитого теннисиста Роджера Федерера за его сотрудничество с известным швейцарским банком.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Происшествия Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.

Космос Ученые приблизились к решению задачи трех тел Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».

Политика Зеленский назвал канадцев жителями Канадии Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады.

Игры На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

Авто Представлен обновлённый Honda Civic Type R Дебют обновлённого хетчбэка Honda Civic Type R состоялся в рамках международной автовыставки в Токио.