Политика
RT на русскомМедведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Политика
Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Экономика
«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Падение доходов населения, инфляция, рост НДС и необычайно теплые осень и зима 2019 года привели к падению продаж одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году на 3-4%, до 2,26 - 2,29 трлн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
Грета Тунберг раскритиковала Федерера
Шведская эко-активистка Грета Тунберг поддержала акцию протеста против знаменитого теннисиста Роджера Федерера за его сотрудничество с известным швейцарским банком.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом
Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Спорт
Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы и сериалы десятилетия
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями Канадии
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады.
Игры
На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World
Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик
Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики.
Авто
Представлен обновлённый Honda Civic Type R
Дебют обновлённого хетчбэка Honda Civic Type R состоялся в рамках международной автовыставки в Токио.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Экономика
Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Политика
Помпео посетит Украину в конце января
"Собеседники согласовали график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео на Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - отметили в преcc-службе.
Армия и оружие
Китай намерен разработать боевой авиационный лазер
Китай намерен разработать боевой авиационный лазер для установки на самолеты.
Кино
«Американскую историю ужасов» решили продлить сразу на три сезона
Сериал «Американская история ужасов» будет продлен сразу на три сезона. Всего до 2023 года выйдет 13 частей популярного кинопроекта.