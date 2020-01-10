Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Минздрав поддержал предложение о запрете в ЕАЭС никотинсодержащих некурительных смесей

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Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Российская газета07:17

ЕЭК рассмотрит вопрос запрета никотиносодержащих некурительных смесей

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Пережевать проблему: в ЕАЭС исчезнут снюсы и их аналоги

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Медведев поручил разработать запрет на никотиновые «конфеты»

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Снюсы хотят поставить вне закона не только в РФ, но и на всей территории ЕврАзЭС

Вести.Ru13:00

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

РИА Новости07:10
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Футбол

Агент Лемара заявил, что не будет рассматривать предложения из России

Ранее сообщалось, что футболистом «Атлетико» Лемаром интересуются российские клубы.
RT на русском 08:49
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Здоровье

Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса

Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Экспресс газета вчера в 05:09
Экономика

Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 22:45
Авто

К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ

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Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
РБК вчера в 23:35
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 15:00
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
RT на русском 13:53
Общество

Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми

Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
RuNews24.ru 08 января в 16:51
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
Биатлон

Александр Логинов: «Из-за проблем с трассой повредил лыжи»

Матч ТВ 09:46
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Экономика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости вчера в 11:56
Автоспорт

Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции

Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
МонаВиста 05:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото

Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Московский Комсомолец 06:17
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Здоровье

Кардиолог перечислил продукты, провоцирующие рак и болезни сердца

Известный египетский врач-кардиолог Джамал Шаабан выделил и назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru 12:44
Экономика

Цены на продовольствие растут во всем мире

Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru вчера в 09:09
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана.
ТК Звезда 11:59
Политика

Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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Шоу-бизнес

Операцию на колене перенес Юрий Антонов

ГЛАС.RU вчера в 15:29
Армия и оружие

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Известия 14:22
Общество

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
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