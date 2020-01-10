Политика
РИА НовостиМедведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Футбол
Агент Лемара заявил, что не будет рассматривать предложения из России
Ранее сообщалось, что футболистом «Атлетико» Лемаром интересуются российские клубы.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Авто
К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
Горьковский автозавод (ГАЗ) приступил к модернизации производственных линий, на которых уже в 2020 году запустит производство нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City».
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми
Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Экономика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Здоровье
Кардиолог перечислил продукты, провоцирующие рак и болезни сердца
Известный египетский врач-кардиолог Джамал Шаабан выделил и назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Экономика
Цены на продовольствие растут во всем мире
Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана.
Политика
Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности
Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Общество
В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.