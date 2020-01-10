Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

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