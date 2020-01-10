Политика
РИА НовостиМедведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Происшествия
Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота
Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Общество
Лукашенко признал, что пока не может договориться с Россией по нефти
В конце декабря Лукашенко заявил, что страна готова приобрести у России в 2020 году порядка 22 млрд куб. м газа и около 24-25 млн тонн нефти.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке
Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Политика
Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию
В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Теннис
Рублев вышел в финал турнира в Дохе
Политика
FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека
Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Технологии
Цукерберг рассказал об ожиданиях от ближайшего десятилетия
Биатлон
Фуркад обошёлся без промахов и выиграл спринт на этапе КМ в Германии
Титулованный спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут и 27,2 секунды и сумел обойтись без промахов.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Политика
На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»
«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Украина получила доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737
Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который разбился близ Тегерана.
Политика
Шойгу обсудил с Эспером ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер обсудили во время телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке.