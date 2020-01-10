Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Компания БАТ предлагает законодательно регулировать рынок никотиновой продукции

ТАСС12:05

Пережевать проблему: в ЕАЭС исчезнут снюсы и их аналоги

Известия09:20

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

РИА Новости07:10

Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями

Вести.Ru07:24

Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Российская газета07:17

Медведев поручил разработать запрет на никотиновые «конфеты»

РБК08:02

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

RT на русском06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части

Lenta.ru 12:17
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
РБК 09:23
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Происшествия

Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота

Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru 11:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
ТК Звезда 08 января в 17:00
Общество

Лукашенко признал, что пока не может договориться с Россией по нефти

В конце декабря Лукашенко заявил, что страна готова приобрести у России в 2020 году порядка 22 млрд куб. м газа и около 24-25 млн тонн нефти.
Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
Комсомольская правда 11:39
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей

Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
ToDay News Ufa 08 января в 10:10
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Политика

Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию

В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Вестник Кавказа 08:55
Теннис

Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Sportbox.RU 10:31
Политика

FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
РБК 02:22
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Гаджеты

У Samsung Galaxy A51 появится новая версия

Goroday.ru 07:46
Происшествия

NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Интерфакс 08:14
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Технологии

Цукерберг рассказал об ожиданиях от ближайшего десятилетия

Rambler News Service 05:42
Биатлон

Фуркад обошёлся без промахов и выиграл спринт на этапе КМ в Германии

Титулованный спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут и 27,2 секунды и сумел обойтись без промахов.
RT на русском 09:50
Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика

На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»

«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Новостной фронт вчера в 10:12
Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

Украина получила доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который разбился близ Тегерана.
Lenta.ru 11:46
Политика

Шойгу обсудил с Эспером ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер обсудили во время телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное