Коронавирус
Газета.RuМедведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Космос
В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
ToDay News Ufa 26 апреля в 01:09
Общество
Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ
Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
Здоровье
Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса
Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Здоровье
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
Здоровье
ГП признала фейком статью о платном лечении некоторых больных COVID-19
Генеральная прокуратура России признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью.
Известия 08:08
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Марата Башарова могут лишить звания заслуженного артиста
ИнфоСМИ вчера в 04:39
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Кино
Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн
Санкт-Петербургские ведомости 26 апреля в 02:40
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта для тушения крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Здоровье
Минздрав рекомендует больницам снизить потребность в средствах защиты
Медицинским организациям рекомендовано рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы избежать их необоснованного расхода.
ТАСС 08:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Происшествия
Дело бывшего чиновника мэрии Барнаула скоро будет передано в суд
Следственный комитет РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексея Каретникова.
ПолитСиб.Ру 06:01
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
Anews 05:01
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07