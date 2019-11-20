Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

С правозащитным центром ЕР уже хочет сотрудничать общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России, отметил премьер.
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с чего всё началось

Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

В "Единой России" (ЕР) появится правозащитный центр, заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс06:16

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Медведев призывал отказаться от долевого строительства

Российская газета07:45

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ТАСС07:46

Медведев оценил ситуацию с правами человека в России

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Медведев анонсировал создание правозащитного центра в «Единой России»

Ридус06:52

«Единая Россия» запускает свой правозащитный центр

Говорит Москва06:47

Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

Интерфакс06:16

Медведев анонсировал создание правозащитного центра при «Единой России»

Lenta.ru07:11
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Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Lenta.ru 08:03
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Пилоты аварийного А321 получат звезды Героев России в Кремле

Пилотам экстренно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 вручат звезды Героев России в Кремле, сообщили в пресс-службе владельца лайнера — компании «Уральские авиалинии» в среду, 20 ноября.
Вечерняя Москва 03:55
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Происшествия

Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ

Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
Lenta.ru 04:21
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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Фигурное катание

Кихира усложнила произвольную программу перед Гран-при Японии

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Происшествия

Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Lenta.ru 07:09
Общество

Россия рекордно поднялась в рейтинге паспортов мира

Позиция России в новой версии Индекса гражданств мира консалтинговой фирмы Henley & Partners оказалась лучшей за восемь лет.
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Экономика

Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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«Реал» назвал дурной шуткой празднование Бэйла с провокационным флагом

Источник в руководстве "королевского клуба" заявил, что этот поступок просто дурная шутка, также отметив, что в отношениях между игроком и клубом в настоящее время одновременно наблюдается злость и равнодушие.
Газета.Ru 07:54
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Путин сравнил отказ от газовой энергетики с возвращением в пещеры

Гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая генерация составляют его значительную часть.
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Правила строительства в России решили кардинально изменить

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Lenta.ru 07:27
Шоу-бизнес

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
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Общество

Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам, сообщает Рязанский городской сайт.
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Общество

ГИБДД получит возможность лишать прав без суда

МВД России подготовило поправки сразу в несколько законов, согласно которым медучреждения обяжут сообщать ГИБДД об ухудшении здоровья водителей.
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Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
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Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

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Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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50-летний малыш Йода умилил зрителей

Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
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Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E поставляется с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов: стандартным и расширенным.
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Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

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Sportbox.RU вчера в 14:33
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Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

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Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
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Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

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