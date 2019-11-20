с чего всё началось

С правозащитным центром ЕР уже хочет сотрудничать общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России, отметил премьер.

Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

Экономика Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Футбол Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия Пилоты аварийного А321 получат звезды Героев России в Кремле Пилотам экстренно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 вручат звезды Героев России в Кремле, сообщили в пресс-службе владельца лайнера — компании «Уральские авиалинии» в среду, 20 ноября.

Политика Путин назвал российскую угрозу выдумкой Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Происшествия Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.

Политика В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Общество Россия рекордно поднялась в рейтинге паспортов мира Позиция России в новой версии Индекса гражданств мира консалтинговой фирмы Henley & Partners оказалась лучшей за восемь лет.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Футбол «Реал» назвал дурной шуткой празднование Бэйла с провокационным флагом Источник в руководстве "королевского клуба" заявил, что этот поступок просто дурная шутка, также отметив, что в отношениях между игроком и клубом в настоящее время одновременно наблюдается злость и равнодушие.

Общество ГИБДД получит возможность лишать прав без суда МВД России подготовило поправки сразу в несколько законов, согласно которым медучреждения обяжут сообщать ГИБДД об ухудшении здоровья водителей.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Кино 50-летний малыш Йода умилил зрителей Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.