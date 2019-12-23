Экономика
РБКМедведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
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Финансы
Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз
Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Здоровье
На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке
Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Политика
Правительство ФРГ назвали неспособным защитить свои фирмы от США
Восточноевропейские страны хотят получать сжиженный газ от Америки. И не хотят российского газа вообще.
Футбол
РФС отклонил реформу ПФЛ с ликвидацией группы «Восток»
Исполком РФС не принял проект реформирования ПФЛ, предполагающий ликвидацию группы «Восток», сообщает источник.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Происшествия
Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,1 тысячи автомобилей в России
«Мерседес-Бенц Рус» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 1 118 моделей Mercedes-Benz GLE, проданных с 2018 года по настоящее время, а также 96 Mercedes-Benz S-Classe, реализованных в 2019 году, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
Экономика
Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»
Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Транспорт
В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Общество
Удочерившая двух девочек семья получила долг в 2 млн рублей
В Самарской области удочерившая двух девочек семья оказалась должна банку около 2 млн рублей.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Общество
В рейтинге самых депрессивных городов оказался Волгоград
Футбол
В РФС ввели запрет на критику действий арбитров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.