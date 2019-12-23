Экономика

РБКРБКМедведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
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В эксперимент по введению tax free в России включили три новых региона

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Финансы

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Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
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Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Политика

Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
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21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

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В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
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В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Общество

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Удочерившая двух девочек семья получила долг в 2 млн рублей

В Самарской области удочерившая двух девочек семья оказалась должна банку около 2 млн рублей.
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Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
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Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции протеста

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