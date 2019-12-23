Экономика

ТАССТАССМедведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

ТАСС07:01

В эксперимент по введению tax free в России включили три новых региона

Интерфакс06:41

Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов

РИА Новости07:06

Медведев продлил проект по введению такс-фри до конца 2020 года

RT на русском06:51

Медведев распространил эксперимент tax free еще на три региона

Известия06:50

Пилотный проект tax free продлен на год и расширен на три региона

Коммерсантъ07:40

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

РБК08:25
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Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
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В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Российские политики и парламентарии отреагировали на претензии Европейского союза в отношении открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
РИА Новости 14:25
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Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции.
URA.Ru 19:17
Экономика

В Амурской области планируется снижение ставок по «упрощенке»

Предпринимателям рекомендуют до наступления 2020 года принять решение о переходе с 1 января 2020 года на патентную или упрощенную систему налогообложения и подать соответствующее заявление в налоговый орган (до 30 декабря, если переходите на патент, до 31 декабря — если на УСН).
АСН24 20 декабря в 20:41
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В Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках

Вечерний Краснотурьинск 00:14
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Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил

Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
ТАСС 21:20
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Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
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У сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики может быть друг

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Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости вчера в 13:08
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская газета 21:56
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В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров

Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Газета.Ru 21 декабря в 23:46
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС).
Sportbox.RU 11:35
Армия и оружие

В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание НАТО войск в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.
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МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне

Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.
ФедералПресс вчера в 01:40
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Гвардиола: на данный момент догнать «Ливерпуль» в АПЛ нереально

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
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Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

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В Якутии распространяется вирус гриппа А

Как сообщает Роспотребнадзор по Якутии, в пейзаже циркулирующих в республике вирусов отмечаются находки вирусов гриппа А. По данным еженедельного мониторинга, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Якутии находится на уровне эпидемических порогов.
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Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
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Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
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Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»

На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Газета.Ru 15:28
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«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБК 22:01
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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РФ разгромила Словакию в контрольном матче перед МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России с разгромным счетом обыграла команду Словакии в заключительном контрольном матче перед стартующим в Чехии молодежным чемпионатом мира 2020 года.
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СБП обрастает банковскими комиссиями

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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
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СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
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