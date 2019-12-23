Экономика
ТАССМедведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Экономика
Повышения и прибавки. У кого изменится размер пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Политика
Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Футбол
СМИ: ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии
Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА. По информации sport24.ru, стороны уже подписали контракт.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Здоровье
Онкологическая помощь стала доступнее и современнее
Техническое оснащение позволило оказывать помощь пациентам с онкозаболеваниями на самом высоком уровне.
Наука
Кубики LEGO оказались идеальным теплоизолятором
Оказалось, что особенное расположение выемок и выступов на кубиках LEGO превращает конструкции, собранные из них, в очень сильный теплоизолятор.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит шестимодульную камеру
Футбол
Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Экономика
На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы
Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.
Единоборства
Боксер Лопес пообещал нокаутировать Ломаченко
Спортсмен обозвал украинца "малышом" и пообещал нокаутировать оппонента.
Кино
Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Происшествия
Падение бетономешалки в Неву попало на видео
В Санкт-Петербурге бетономешалка на скорости врезалась в дом, после чего сбила легковушку Volkswagen Polo, вылетела с дороги и упала в Неву.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Проблема „Манчестер Сити“ состоит в том, что „Ливерпуль“ выигрывает все свои матчи»
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.