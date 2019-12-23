Экономика

ТАССТАССМедведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

ТАССвчера в 07:01

В эксперимент по введению tax free в России включили три новых региона

Интерфаксвчера в 06:41

Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов

РИА Новостивчера в 07:06

Медведев распространил эксперимент tax free еще на три региона

Известиявчера в 06:50

Пилотный проект tax free продлен на год и расширен на три региона

Коммерсантъвчера в 07:40

Медведев продлил проект по введению такс-фри до конца 2020 года

RT на русскомвчера в 06:51

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

РБКвчера в 08:25
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил

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МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной.
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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Газета.Ru 02:43
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Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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РИА Новости вчера в 16:48
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Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал на рейс

Начальник поезда и гендиректор компании-перевозчика во время онлайн-трансляции поздравляли президента Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
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«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля.
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Тамез, которым интересовался «Спартак», покинет «Ниццу» в январе

Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
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Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

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Боевики атаковали совместную военную базу афганской армии и управления национальной безопасности страны в провинции Балх.
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