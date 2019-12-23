Экономика

ТАССТАССМедведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

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Интерфаксвчера в 06:41

Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов

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Медведев распространил эксперимент tax free еще на три региона

Известиявчера в 06:50

Пилотный проект tax free продлен на год и расширен на три региона

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RT на русскомвчера в 06:51

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

РБКвчера в 08:25
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