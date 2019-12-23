Экономика
ТАССМедведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Армия и оружие
В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России
Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание войск НАТО в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Происшествия
Полицейские нагрянули к девушке, выложившей видео с бойцами Росгвардии
Жительнице Татарстана пришлось писать объяснительную за публикацию в Интернете видео, где бойцы Росгвардии тренируются на школьниках разгонять митинги.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Общество
В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права
Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Как рассказали в полиции, накануне вечером у дома 19 по этому проспекту Ветеранов водитель автомобиля "Ниссан Альмера" совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину.
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Автоспорт
Николя Тодт рассказал, почему стал менеджером Квята
Николя Тодт, сын бывшего руководителя «Феррари», а ныне президента ФИА Жана Тодта, рассказал, как стал менеджером российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята.
Общество
«Татнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» создали предприятие
Российская компания «Татнефть» совместно с «Газпром нефтью» и «Лукойлом» создадут предприятие, которые будет специализироваться на разработке запасов «трудной» нефти.
Космос
Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос
Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков поселение ат-Тах в Идлибе
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Гаджеты
Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite
На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
Музыка
«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Общество
Города на Кубани остались без воды второй раз за неделю
Как сообщает МЧС по региону, остаться без воды вновь не повезло жителям Крымского района, Геленджика и Новороссийска.
Армия и оружие
Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»
ЗРК С-350 «Витязь» создан для обороны наземных сил от массированных ударов с воздуха.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.