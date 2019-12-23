Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.

Медведев продлил эксперимент tax free на год

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