Экономика
РБКМедведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
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Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Политика
В «Нафтогазе» опасаются обмана со стороны РФ при транзите газа
На Украине не исключили, что Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае отзыва исков к российскому Газпрому.
Экономика
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ
Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Армия и оружие
Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов боевиков на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии.
Общество
Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизнью
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, узнав об удовлетворенности россиян своей жизнью по различным направлениям, и сравнил эти показатели с данными 2000 года.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал к отправлению
Первый поезд Петербург – Севастополь, который отправился в Крым накануне, ушел без начальника поезда.
Происшествия
ФБК разыскивает своего сотрудника, пропавшего после обыска
Фонд борьбы с коррупцией сообщил об исчезновении своего сотрудника Руслана Шаведдинова. Накануне у него прошел обыск, сообщает издание Znak.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Избиение бойца ММА в Москве попало на видео
Общество
Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе
Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
Общество
УФАС сообщило о выявлении «праздничного картеля» в Курортном районе
Петербургское УФАС раскрыло картельный сговор между рядом организаций и ИП в Курортном районе города, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
Матвиенко поддержала увольнение чиновников за хамство
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за увольнение чиновников за оскорбление граждан, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Тверской районный суд Москвы продолжит разбирательство против фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева
Суровцева поместили в СИЗО на два месяца; в тот же день, когда был вынесен этот вердикт, Следственный комитет объявил об окончании расследования дела.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.