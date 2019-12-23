Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

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