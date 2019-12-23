Экономика

РБКРБКМедведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
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В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
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Газета.Ru вчера в 18:11
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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
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Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
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Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
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Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
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Путин рассказал об отказе от чая

Известия вчера в 16:39
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Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
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Происшествия

В Тулуне при пожаре погибли 8-летний мальчик и его бабушка

В Тулуне при пожаре в доме погибли 8-летний ребенок и его 86-летняя бабушка, сообщается на сайте ГУ МЧС Иркутской области.
РБК вчера в 22:35
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Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
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В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

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Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
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Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Газета.Ru 00:20
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