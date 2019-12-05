Общество
РИА НовостиМедведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП
Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканалов. "Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк".
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Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Польше возросло до восьми человек
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до восьми человек, спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
Футбол
«Арсенал» упустил ничью в конце матча с «Брайтоном»
В матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" принимал у себя "Брайтон энд Хоув Альбион".
Энергетика
Ценам на топливо в России в 2020 году дали прогноз
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции, и привел цифру в 2,7 процента, а также дал прогноз на 2020 год.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Происшествия
Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет
Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Экономика
«Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики
В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.
Общество
В Париже во время протестов задержали 90 человек
Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщила префектура полиции.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Спорт
Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы
Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
Политика
Песков прокомментировал дело студента Жукова
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Футбол
«Кальяри» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Общество
Росконтроль нашел в сосисках подорожник
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.