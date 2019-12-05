Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП

Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканалов. "Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк".
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Медведев оценил состояние российской экономики

Piter.tv04:46

Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП

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Профицит бюджета в 2019 году может составить 1,8% ВВП

Finam.Ru04:33

«Приличный запас прочности»: Медведев похвастался профицитным бюджетом

REGNUM04:12

Медведев констатировал запас прочности российского ВВП по итогам года

Народные новости04:09
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Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Футбол

Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера

Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
NewInform 16:00
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Польше возросло до восьми человек

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до восьми человек, спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
РИА Новости 05:55
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 14:30
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru 15:49
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
NewInform 01:49
Биатлон

Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

РБК 13:10
Футбол

«Арсенал» упустил ничью в конце матча с «Брайтоном»

В матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" принимал у себя "Брайтон энд Хоув Альбион".
Газета.Ru 17:47
Энергетика

Ценам на топливо в России в 2020 году дали прогноз

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции, и привел цифру в 2,7 процента, а также дал прогноз на 2020 год.
Lenta.ru 17:06
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Футбол

Суарес: слова Месси о завершении карьеры неправильно поняли

Газета.Ru 17:26
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Происшествия

Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет

Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
РИА Новости 14:23
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Экономика

«Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики

В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.
Московский Комсомолец вчера в 18:21
Общество

В Париже во время протестов задержали 90 человек

Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщила префектура полиции.
РИА Новости 15:57
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС 03:31
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Спорт

Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:06
Политика

Песков прокомментировал дело студента Жукова

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
REGNUM 13:37
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Футбол

«Кальяри» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии

Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
ProstoProSport 16:49
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Общество

Росконтроль нашел в сосисках подорожник

Smolnarod.ru 15:23
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru 13:29
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