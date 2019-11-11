Спорт день за днем

Политика Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате» Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Здоровье В Челябинской области обнаружили птичий грипп Реальную опасность птичий грипп представляет в основном для птицы, которая содержится в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах.

Политика Депутат бундестага заявил о российском Крыме Политик призвал немцев сотрудничать с Россией в экономическом плане. Депутат бундестага ФРГ Антон Фризен заявил о российском Крыме.

Происшествия На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.

Общество Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

Культура Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.

Политика Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.

Происшествия В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Общество Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Космос Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Культура Новая серия «Рика и Морти» выйдет 10 ноября Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году.

Общество Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".

Футбол Баста подарил «СКА-Ростов» новый клубный автобус Напомним, известный музыкант стал владельцем ростовского футбольного клуба осенью 2019 года.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Энергетика Доходы России от экспорта нефти снизились на 4% Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.