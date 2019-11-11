Теннис
КоммерсантъМедведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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