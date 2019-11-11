Теннис
Vprognoze.ruМедведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP. В первом круге россиянин встретился с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
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«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
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МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
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Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
Общество
Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков
Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.
REGNUM 19:00
Здоровье
Британка родила самых маленьких в мире близнецов
Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
MedikForum.ru 12:23
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Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
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Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер
В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости 16:49
Экономика
Агентство Moody’s изменило рейтинг кредитоспособности государств
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило рейтинг кредитоспособности государств.
News.ru 15:56
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
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Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Армия и оружие
Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия 06:42
Общество
На Алтайский край обрушатся метели, а затем морозы под -30 градусов
В ночь на пятницу местами температура воздуха опустится до -27 градусов, в Барнауле будет -24 градуса.
Алтайская правда 03:45
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о словах в адрес арбитра
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое высказывание в адрес арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Сочи", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru 10:00
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки
ИА Новороссия 00:40
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Футбол
Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»
NewInform вчера в 23:07
Наука
Разработаны программируемые носимые роборуки
Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.
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В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Политика
Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капиталов
Российское правительство совместно с объединениями предпринимателей должно внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов, заявил глава РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
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Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
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В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
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Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15