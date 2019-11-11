Теннис

Vprognoze.ruVprognoze.ruМедведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP. В первом круге россиянин встретился с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эмоциональная реакция Циципаса на первую в карьере победу над Медведевым. Видео

Чемпионат16:06

Циципас о Медведеве: «Я его не ненавижу. Просто не могут нравиться все»

Sports.ru15:12

Лондон. Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу

GoTennis.ru11:00

Теннисист Медведев заявил, что никогда не пойдёт в ресторан с Циципасом

RT на русском15:18

Циципас эмоционально отреагировал на победу в матче с Медведевым

Sport24.ru16:24

Стефанос Циципас: «Не испытываю ненависть к Медведеву»

Спорт-Экспресс14:47

Медведев проиграл Циципасу в своем дебютном матче на Итоговом турнире ATP

Sportbox.RU11:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Хоккей

«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
Чемпионат 11:17
Общество

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

РБК 18:41
Политика

МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Общество

Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков

Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.
REGNUM 19:00
Здоровье

Британка родила самых маленьких в мире близнецов

Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
MedikForum.ru 12:23
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Политика

Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер

В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости 16:49
Экономика

Агентство Moody’s изменило рейтинг кредитоспособности государств

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило рейтинг кредитоспособности государств.
News.ru 15:56
Здоровье

Названа смертельная доза водки в России

В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Кино

Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года

Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Армия и оружие

Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия 06:42
Общество

На Алтайский край обрушатся метели, а затем морозы под -30 градусов

В ночь на пятницу местами температура воздуха опустится до -27 градусов, в Барнауле будет -24 градуса.
Алтайская правда 03:45
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о словах в адрес арбитра

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое высказывание в адрес арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Сочи", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Шоу-бизнес

Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой

StarHit.ru 10:00
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки

ИА Новороссия 00:40
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Футбол

Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»

NewInform вчера в 23:07
Наука

Разработаны программируемые носимые роборуки

Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.
Evo-rus.com 08:58
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Политика

Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капиталов

Российское правительство совместно с объединениями предпринимателей должно внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов, заявил глава РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:18
Общество

Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66

В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 05:13
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной тайно женился

Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Стефанос Циципас
Греческий теннисист
Греческий теннисист, первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга, победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Даниил Сергеевич Медведев
Российский теннисист
Российский профессиональный теннисист; финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное