Теннис

Vprognoze.ruVprognoze.ruМедведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP. В первом круге россиянин встретился с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
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