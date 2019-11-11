Теннис
Vprognoze.ruМедведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP. В первом круге россиянин встретился с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:19, Ашберн
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 17:36
Наука
Люди приобретают способность распознавать собачьи эмоции с возрастом
Результаты исследования показали, что, хотя способности к распознаванию некоторых эмоциональных проявлений зверей являются врожденными, умение достоверно определять эмоции собак приходит с возрастом и опытом.
Naked Science 13:14
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
РИА Новости 17:44
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье
Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец 05:54
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Экономика
Новый иск о банкротстве получил новосибирский «НЭВЗ-Керамикс»
В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве против компании «НЭВЗ-Керамикс». Истец — ООО «ПО „Сибирьлифтремонт“».
Любимый город 05:26
Армия и оружие
Ynet: Субмарина ВМФ РФ была обнаружена в территориальных водах Израиля
Из материала: Российская подводная лодка была обнаружена израильским корветом всего в 8 морских милях, глубоко в территориальных водах Израиля.
Военное обозрение 22:14
Футбол
Франция в четвертьфинале юношеского чемпионата мира разгромила Испанию
Сборная Франции вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира в Бразилии. В четвертьфинальном матче она разгромила Испанию — 6:1.
Спорт-Экспресс 17:06
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:47
Наука
Мальчики оказались не лучше девочек в математике
Gorodovoy.spb.ru 09:51
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 05:13
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Газета.Ru 20:58
Здоровье
В Ставрополе смогут проводить пересадку сердца и поджелудочной железы
С прошлого года на Ставрополье пересадкой органов занимаются на базе специализированного отделения краевой больницы.
Ставропольская правда 07:06
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Авто
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).
RT на русском 22:03
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль
Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.
Sportbox.RU 21:52
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50