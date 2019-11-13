Теннис
RT на русскомМедведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
BFM.ru вчера в 09:21
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды
Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Гаджеты
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Игромания.ру 16:23
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
REGNUM 12:36
Происшествия
В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов
В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
Здоровье
Глава Центра трансплантации почки: В России ребенка легче похоронить, чем лечить
Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов рассказал, что денег на лечение детей, которым необходима трансплантация почки, в государстве нет.
Доктор Питер 10:30
Политика
Власти Турции начали депортацию террористов ИГ
Согласно заявлению Анкары, военнослужащие Турции захватили в плен 287 боевиков-исламистов во время последней операции на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и уже поймали сотни террористов ИГ до этого.
RuNews24.ru вчера в 00:44
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Футбол
Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
RT на русском 12:24
Футбол
Как наказали игрока «Айнтрахта», сбившего с ног тренера «Фрайбурга»
В воскресенье в концовке матча 11-го тура Бундеслиги «Фрайбург» – «Айнтрахт» пострадал главный тренер хозяев Кристиан Штрайх.
Чемпионат 13:00
Общество
Россиян ожидает зимнее бабье лето
«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
БИЗНЕС Online 07:12
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости 16:58
Экономика
Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство
Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
АСТВ 17:36
Общество
Концерты Максима Галкина могут запретить
Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
DixiNews 11:26
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Expert.ru 07:05
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Политика
Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 16:56
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Здоровье
В Ромненском районе корова заболела бешенством
Подсобное хозяйство, где выявлен вирус, находится на карантине.
Амурская правда вчера в 20:45
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва – Петербург завершено
ООО "Магистраль двух столиц" получило заключение о соответствии требованиям проектной документации участка автомагистрали с 646 – км 684 км. Как сообщили в пресс-службе управления, выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:16
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44