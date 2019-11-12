Теннис

RT на русскомRT на русскомМедведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Как Надаль совершил выдающийся камбэк в матче с Медведевым. Видеообзор

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Мы не можем объяснить, почему Медведев проиграл Надалю. Просто вырубило

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«Данила — сильный мужик. Жалко, что вышло так жестоко». Медведев слил Надалю с 5:1 — какой кошмар

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Медведев проиграл Надалю, ведя 4:0 в решающем сете

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Метревели: возможно, Медведеву было неудобно перед Надалем

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Надаль - Медведев: испанец одержит первую победу в Лондоне?

Все про Спорт рувчера в 06:14
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Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru 14:03
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Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа»

Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.
News.ru вчера в 04:09
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Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников

Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
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Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Армия и оружие

«Русские Витязи» получили новые Су-35С

На подмосковном аэродроме Кубинка пилотажная группа приняла четыре новых истребителя Су-35С, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 17:28
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
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Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными

РИА Новости 15:14
Политика

Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

ТАСС 12:51
Экономика

Фонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа

С августа еще 90 застройщиков было признано банкротами, было открыто конкурсное производство.
РИА Новости 03:40
Здоровье

Треть россиян доплачивают за лечение в бесплатных больницах

Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.
Ньюс-НН 11 ноября в 10:52
Технологии

МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее

По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Московский Комсомолец 05:35
Гаджеты

Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
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Теннис

Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 16:34
Общество

Центр Венеции затоплен из-за дождя

Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
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Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
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Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»

iReactor 11 ноября в 02:22
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
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В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
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Путин заявил об избежавшей рецессии России

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
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Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Allroader.ru 13:14
Экономика

Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП

По данным министерства, темп роста ВВП России в сентябре ускорился до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в августе.
Известия 09:22
Происшествия

В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН

В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
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Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
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В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
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Напомним, что буквально вчера были объявлены цены на Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk рабочим объёмом 1,6 литра, который выдаёт 113 л.с. Доплата за вариаторную трансмиссию составит 50 тыс. рублей.
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Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

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Во Флориде была запущена ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками

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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

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Испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
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Даниил Сергеевич Медведев
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Российский профессиональный теннисист; финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.
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