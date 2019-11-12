Теннис

GoTennis.ruGoTennis.ruРафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
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Рафаэль Надаль: «Мне очень повезло. В третьем сете Медведев играл намного лучше меня»

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