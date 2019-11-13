Теннис

КоммерсантъКоммерсантъМедведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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